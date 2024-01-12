В центре Москвы загорелся ресторан, людей эвакуировали

Площадь пожара около 20 квадратов. Очаг возгорания находится на втором этаже, там расположена кухня. По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление.
Персонал и посетители сумели эвакуироваться из здания самостоятельно. Сейчас на месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что у «Москвы-Сити» полыхает склад с нераспроданными новогодними ёлками. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а у здания на Шмитовском проезде частично обвалилась кровля.