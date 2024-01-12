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В центре Москвы загорелся ресторан, людей эвакуировали

На улице Большая Дмитровка в центре Москвы произошёл пожар в ресторане True Cost, более 50 человек эвакуированы. Об этом сообщил SHOT.
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Источник: Reuters

Площадь пожара около 20 квадратов. Очаг возгорания находится на втором этаже, там расположена кухня. По словам очевидцев, наблюдается сильное задымление.

Персонал и посетители сумели эвакуироваться из здания самостоятельно. Сейчас на месте работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что у «Москвы-Сити» полыхает склад с нераспроданными новогодними ёлками. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, а у здания на Шмитовском проезде частично обвалилась кровля.

пожары