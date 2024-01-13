Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Сначала в ДТП попали водители Toyota Camry и Volkswagen Polo — автомобиль каршеринга. Volkswagen врезался в стоявшую Toyota, которая от удара влетела в бордюр. Из-за аварии на дороге образовался затор.
Проезжающие мимо автомобили начали замедлять ход, в том числе две Kia Optima и Kia K5, которые двигались по разным рядам. За ними ехал китайский автомобиль Changan UNI-V. Возможно, он поздно увидел образующийся затор и не снизил скорость, пытаясь объехать эти машины, но получилось так, что начал их бить по очереди. В итоге он «собрал» всех в кучу.
Немало досталось обоим автомобилям Kia, а также Camry и Volkswagen Polo, то есть тем, кто уже и так стал участником ДТП.
Движение окончательно встало, полицейские, приехавшие на место, очертили авто, а служба спасения Алматы эвакуаторами растащила машины по сторонам, чтобы пустить поток скопившегося автотранспорта.
В ДТП есть пострадавшие: трое человек из Toyota Camry — водитель и двое его пассажиров, водитель Volkswagen Polo и водитель Changan. Их госпитализировали.
Два водителя Kia стали единственными, кто не получил серьезных травм в этой аварии.
Кроме того, образовалась пробка в восточном направлении пр. аль-Фараби из-за зевак.