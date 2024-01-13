Два ДТП произошли в Алматы одновременно в одном месте, есть пострадавшие

Проезжающие мимо автомобили начали замедлять ход, в том числе две Kia Optima и Kia K5, которые двигались по разным рядам. За ними ехал китайский автомобиль Changan UNI-V. Возможно, он поздно увидел образующийся затор и не снизил скорость, пытаясь объехать эти машины, но получилось так, что начал их бить по очереди. В итоге он «собрал» всех в кучу.