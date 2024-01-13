В ЗКО требуют уволить главу филиала «Казавтожола» из-за роста смертельных ДТП

«Мы направим соответствующее предложение. Особенно это касается руководства “Казавтожола”. Компания непробиваемая, не знаю даже, кто у них руководитель. Ни разу его не видел. Я, председатель маслихата, не видел его. Всё время приходит зам какой-то, тоже я его не знаю, или приходит какой-то заведующий отделом. Здесь собрался весь депутатский корпус по чрезвычайной ситуации. А его нет, он где-то в командировке. Хотя мы сообщали (о заседании — прим. автора) за сутки вперёд. Прошу внести в протокол, полностью проверить, где он находится. Ситуация такая, приходится заниматься всеми делами. Ставим вопрос о занимаемой должности руководства “Казавтожола”, — сказал Мурат Мукаев.