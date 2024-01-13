В известном ресторане Хабаровска загорелась кухня

12 января около 18:00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в одном из старейших зданий Хабаровска. Полыхал известный ресторан «Саппоро» по адресу ул. Муравьёва-Амурского, 3а. Открытое пламя вырывалось с крыши в зимнее небо, из окон второго и третьего этажа валил густой дым, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожарные расчеты выехали на место незамедлительно по повышенному рангу. В здании располагалось сразу несколько заведений общественного питания: популярные кабаки «Султан базар» и «Пани Фазани», ресторан «Месхети». Горел внутренний интерьер кухни «Султан базара» и мебель. Площадь пожара составила 50 кв м.
В это время в кафе находилось около 100 человек. Все посетители и персонал смогли эвакуироваться самостоятельно, их разместили в ближайших кафе. Никто из людей не пострадал. Однако, задохнувшись дымом, погибли два попугая и мини-пиг, а вот питон выжил.
Локализовать пожар удалось спустя полчаса после возгорания. Затем огнеборцы приступили к проливке и разбору конструкций. Здание имело сложною планировку, внутри также были установлены деревяные перекрытия, большое количество пластиковых конструкций, разной декоративной утвари и украшений. Далее пожарные провели проверку помещений на наличие скрытых очагов тления и горения. Всего в ликвидации пожара было задействовано 36 человек и 10 единиц техники.
В настоящий момент сотрудники Госпожнадзора проводят проверку и устанавливают причины возгорания. Также обследование места пожара выполняют специалисты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю.