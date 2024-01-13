В известном ресторане Хабаровска загорелась кухня

В это время в кафе находилось около 100 человек. Все посетители и персонал смогли эвакуироваться самостоятельно, их разместили в ближайших кафе. Никто из людей не пострадал. Однако, задохнувшись дымом, погибли два попугая и мини-пиг, а вот питон выжил.