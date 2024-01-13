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ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Украинские наземные силы не проявляли никакой активности за прошедшие сутки на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.
Источник: © РИА Новости

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск “Центр” на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — сказал он.

Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно десять поразили российские бойцы.

Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, заключил офицер.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю на Краснолиманском направлении до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.