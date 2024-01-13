ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно десять поразили российские бойцы.