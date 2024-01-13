ВСУ прекратили активность на Краснолиманском направлении

«За прошедшие сутки в границах ответственности группировки войск “Центр” на краснолиманском направлении специальной военной операции наземные силы украинских войск активности не проявляли», — сказал он.
Российская артиллерия и авиация нанесли удары по более чем 150 выявленным целям ВСУ в районах Дроновки, Серебрянки и Северска, добавил Шаров. Подразделения спецназа вскрыли более 20 объектов националистов, примерно десять поразили российские бойцы.
Потери противника за сутки составили до 70 человек и два автомобиля, заключил офицер.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю на Краснолиманском направлении до 995 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 25 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.