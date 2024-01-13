Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ

«Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу противника производства стран НАТО. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией», — сообщили в Минобороны.