Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ

«Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу противника производства стран НАТО. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией», — сообщили в Минобороны.
Там добавили, что после получения данных о цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б».
«Костромские артиллеристы-десантники точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив вражескую САУ, у которой сдетонировал боекомплект», — добавили в военном ведомстве.