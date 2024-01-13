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Артиллерия уничтожила под Артемовском западную самоходку ВСУ

ЛУГАНСК, 13 янв — РИА Новости. Артиллерия ВДВ уничтожила в ходе контрбатарейной борьбы западную самоходную установку ВСУ под Артемовском, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Артиллеристы-десантники успешно ведут контрбатарейную борьбу с противником. Разведка с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружила в лесопосадке у дороги самоходную гаубицу противника производства стран НАТО. Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией», — сообщили в Минобороны.

Там добавили, что после получения данных о цели артиллеристы-десантники заняли огневую позицию и подготовили к применению 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б».

«Костромские артиллеристы-десантники точными выстрелами нанесли огневое поражение противнику, уничтожив вражескую САУ, у которой сдетонировал боекомплект», — добавили в военном ведомстве.