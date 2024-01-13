Долгов на полмиллиона рублей вместо криптовалюты заработал житель Свирска

Всплеск инвестиционных мошенничеств фиксируют правоохранители с начала текущего года. Так, в Приангарье уже зафиксировано более 10 случаев обмана подобным способом, при котором жители потеряли более 10 млн рублей. Последний случай произошел с жителем Свирска, который потерял почти 500 тысяч рублей, пытаясь получить прибыль на инвестициях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.