Долгов на полмиллиона рублей вместо криптовалюты заработал житель Свирска

Всплеск инвестиционных мошенничеств фиксируют правоохранители с начала текущего года. Так, в Приангарье уже зафиксировано более 10 случаев обмана подобным способом, при котором жители потеряли более 10 млн рублей. Последний случай произошел с жителем Свирска, который потерял почти 500 тысяч рублей, пытаясь получить прибыль на инвестициях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Со слов потерпевшего, он ответил на звонок от неизвестного абонента. Звонящий представился «менеджером госкомпании» и предложил мужчине легкий заработок на покупке и продаже криптовалюты.
В течение нескольких дней мужчина вкладывал не только свои собственные средства, но и занимал деньги у друзей и родственников, а также оформил кредиты в банке. По итогу перевел мошенникам 474 тысячи рублей. При очередном крупном переводе средств банковская карта мужчины была заблокирована, и он понял, что его обманули.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).