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Бежали по лестнице в пижамах, задыхаясь от дыма: серьезный пожар произошел в подъезде дома в Березовке

Больше 20 человек спасли во время пожара в Хабаровском крае.
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Источник: AP 2023

Сотрудники МЧС из Хабаровска спасли 24 человека из пожара, который произошел в поселке Березовка 13 января. Сообщение о возгорании в пятиэтажке в Квартале Мира поступило в семь часов утра. Оказалось, что загорелась колясочная на первом этаже.

— Из-за сильного задымления, которое быстро распространилось по подъезду, огнеборцы незамедлительно приступили к эвакуации и спасению людей. Всего звеньями газодымозащитной службы с помощью индивидуальных спасательных устройств на улицу выведено 24 человека, в том числе двое детей. Еще 15 жильцов вышли самостоятельно, — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спустя 18 минут возгорание на шести квадратных метрах удалось локализовать. Полностью его ликвидировали только в 07:49. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.

На месте работали 10 человек и три единицы техники. Сотрудники Госпожарнадзора проводят проверку.

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