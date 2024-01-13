Бежали по лестнице в пижамах, задыхаясь от дыма: серьезный пожар произошел в подъезде дома в Березовке

Сотрудники МЧС из Хабаровска спасли 24 человека из пожара, который произошел в поселке Березовка 13 января. Сообщение о возгорании в пятиэтажке в Квартале Мира поступило в семь часов утра. Оказалось, что загорелась колясочная на первом этаже.