Во Владивостоке неизвестные надругались над памятником Осипу Мандельштаму, установленного на территории установлен на территории кампуса ДВФУ. Об этом сообщила дочь скульптора Валерия Ненаживина — Ольга, пишет телеграм-канал «Город В».
«Недавно кто-то покрасил его серой заборной краской. Это просто вандализм. Этому памятнику нет покоя, просто слезы», — сообщила Ольга Ненаживина.
На фото видно, что памятник полностью выкрашен серой краской. Отмечается, что это уже не первый случай осквернения монумента. При этом в вузе не знают, кто может быть к этому причастен.
Во столице Приморского края стоит два памятника Мандельштаму. Второй стоит на территории другого приморского вуза — ВГУЭС. Владивосток стал конечным пунктом ссылки поэта, где он скончался в 1938 году.