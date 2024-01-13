Второй рецидивист, участвующий в избиении семьи во Владивостоке, задержан

Во Владивостоке задержали второго участника нашумевшей драки в подъезде жилого дома на Нейбута, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД РФ по Приморскому краю.
Уточняется, что им оказался ранее судимый 40-летний местный житель, по факту драки заведены уголовные дела по статьям о хулиганстве и краже. Вместе с «подельником» мужчина избил семью, заступившуюся за молодого человека. Женщину ударили в живот и забрали телефон, ее мужу выбили зубы.
Происходящее попало на камеры видеонаблюдения и вызвало резонанс в социальных сетях. Обоим зачинщикам драки (пострадавший не попал под уголовное преследование, также в ведомстве не уточнили причины его конфликта с мужчинами) грозит до пяти лет лишения свободы. Потерпевшая семья направлена на дополнительную судебную медицинскую экспертизу.