Второй рецидивист, участвующий в избиении семьи во Владивостоке, задержан

Происходящее попало на камеры видеонаблюдения и вызвало резонанс в социальных сетях. Обоим зачинщикам драки (пострадавший не попал под уголовное преследование, также в ведомстве не уточнили причины его конфликта с мужчинами) грозит до пяти лет лишения свободы. Потерпевшая семья направлена на дополнительную судебную медицинскую экспертизу.