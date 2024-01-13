Под Петербургом загорелся склад Wildberries

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своём Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, на котором произошел пожар) находится склад Wildberries.
«Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы. На место прибыли сотрудники МЧС и приступили к тушению», — заявили там.
Отмечается, что со стороны руководства компании оказывается всё необходимое содействие.