Под Петербургом загорелся склад Wildberries

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своём Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, на котором произошел пожар) находится склад Wildberries.