Автобус перевозил граждан Таджикистана: Стали известны подробности аварии под Нижним Новгородом, где пострадали 11 человек

Появляются все новые подробности страшной аварии под Нижним Новгородом, где пострадали 11 человек. Напомним, вечером 12 января на пятом километре объездной города Кстово в Нижегородской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате происшествия один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу.
— По предварительным данным, автобус ПАЗ перевозил рабочих ООО «Каркас Монолит», — сообщили в пресс-службе Государственной трудовой инспекции Нижегородской области. — Во время происшествия пострадали, в основном, пассажиры автобуса. Они являются гражданами Таджикистана. Некоторые из них были без документов.
Все они с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы Нижегородской области. У большинства из них травмы незначительные. Серьезнее всех пострадал водитель автобуса — он в тяжелом состоянии в областной больнице имени Семашко.
Все пострадавшие доставлены в больницу. Прокуратура Нижегородской области.
— С места ДТП на Кстовской объездной дороги медики эвакуировали 11 пострадавших, — рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. — Двоих доставили в Кстовскую районную больницу. Еще девять человек отправлены в областную клиническую больницу имени Семашко. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Сейчас расследование этого происшествия уже взяла на свой контроль прокуратура Нижегородской области.