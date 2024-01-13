Автобус перевозил граждан Таджикистана: Стали известны подробности аварии под Нижним Новгородом, где пострадали 11 человек

Появляются все новые подробности страшной аварии под Нижним Новгородом, где пострадали 11 человек. Напомним, вечером 12 января на пятом километре объездной города Кстово в Нижегородской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка. В результате происшествия один человек погиб, еще десять получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу.