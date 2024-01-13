Пожару на складе Wildberries в Шушарах присвоили наивысший ранг сложности

В качестве одной из предварительных версий рассматривается поджог складского комплекса, рассказал источник РБК, близкий к МЧС. Он также отметил, что окончательные выводы будут сделаны после ликвидации пожара и проведения экспертизы. О том, что следствие рассматривает версию поджога, сообщает также телеграм-канал SHOT.