В Ташкенте в одном из кафе вспыхнул пожар: пострадали 3 человека — видео

Сегодня, 13 января, примерно в 09:39 в одном из кафе, расположенном на улице Сарыкульской Мирабадского района столицы, вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба хокимията района.
В 09:44 на место прибыли 5 пожарно-спасательных расчётов. К 10:35 огонь был потушен. В результате пожара сгорели кровля и потолок здания кафе общей площадью порядка 150−200 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате пожара пострадали трое граждан, все они госпитализированы. Причина возгорания и размер ущерба устанавливаются.