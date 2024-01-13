Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries.
«В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.