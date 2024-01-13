В Петербурге локализовали пожар на складе Wildberries

Как сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, площадь пожара, возникшего рано утром 13 января на Московском шоссе, д. 153, достигла 70 тысяч квадратных метров. Произошло обрушение на площади 40 «квадратов». Пожару был присвоен наивысший, пятый, уровень сложности.