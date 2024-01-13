Прокуратура начала проверку из-за крупного пожара на складе Wildberries

О том, что на складе маркетплейса, находящегося по адресу Московском шоссе, 153 в Петербурге, произошел пожар, стало известно утром, 13 января. По имеющимся данным, в момент возгорания на складе находилась минимум тысяча человек. Сам Wildberries подтвердил факт возгорания и пообещал продавцам вернуть деньги за сгоревшие товары, а покупателям — за утраченные заказы.