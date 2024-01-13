В аэропорту Ташкента задержаны граждане, пытавшиеся ввезти бриллианты на $145 тыс

По данным пресс-службы ГТК, на днях в международном аэропорту Ташкента был досмотрен пассажир, прибывший из Дели (Индия). В кармане пальто пассажира были обнаружены бриллианты весом 281 карат.
По предварительным подсчетам, общая стоимость бриллиантов, не заявленных пассажиром в ходе таможенного контроля, превышает 873 млн сумов. В ходе досмотра багажа еще одного пассажира, прибывшего из Индии, были обнаружены 57 бриллиантов разного размера. По предварительной оценке, стоимость данных драгоценных камней составляет 942 млн сумов.
Отмечается, что в 2023 году таможенными органами были предотвращены 394 случая незаконного ввоза товаров, в том числе 163 кг ювелирных изделий на общую сумму 32,4 миллиарда сумов.