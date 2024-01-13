В аэропорту Ташкента задержаны граждане, пытавшиеся ввезти бриллианты на $145 тыс

По предварительным подсчетам, общая стоимость бриллиантов, не заявленных пассажиром в ходе таможенного контроля, превышает 873 млн сумов. В ходе досмотра багажа еще одного пассажира, прибывшего из Индии, были обнаружены 57 бриллиантов разного размера. По предварительной оценке, стоимость данных драгоценных камней составляет 942 млн сумов.