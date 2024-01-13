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Маршрутка влетела в грузовик в Новосибирске: есть пострадавшие

НОВОСИБИРСК, 13 января, ФедералПресс. Два пассажира маршрутного автобуса получили травмы в ДТП с грузовиком. Транспортное происшествие произошло в Заельцовском районе.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«По предварительным данным, водитель маршрутки, в салоне которой находились шесть человек, двигался по Красному проспекту и во время перестроения по пути следования, совершил столкновение со стоящим грузовиком Volvo», — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате происшествия травмы получили два пассажира автобуса, они доставлены в больницу.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке массовое ДТП едва не закончилось поножовщиной. Пассажир виновника аварии стал угрожать другим участникам происшествия.