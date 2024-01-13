Маршрутка влетела в грузовик в Новосибирске: есть пострадавшие

«По предварительным данным, водитель маршрутки, в салоне которой находились шесть человек, двигался по Красному проспекту и во время перестроения по пути следования, совершил столкновение со стоящим грузовиком Volvo», — сообщили в Госавтоинспекции.
В результате происшествия травмы получили два пассажира автобуса, они доставлены в больницу.
На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются.
Ранее «ФедералПресс» писал, что во Владивостоке массовое ДТП едва не закончилось поножовщиной. Пассажир виновника аварии стал угрожать другим участникам происшествия.