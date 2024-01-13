МО РФ сообщило, что средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник

В Минобороны РФ добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 641 беспилотный летательный аппарат, 448 зенитных ракетных комплексов, 14 588 танков и других боевых бронированных машин, 1 202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7 704 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 17 376 единиц специальной военной автомобильной техники.