Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

«На купянском направлении слаженными действиями подразделений “Западной” группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 35 военнослужащих, танк, пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийскую систему М777 производства США.
Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ, сообщили в Минобороны.