Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

«На купянском направлении слаженными действиями подразделений “Западной” группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сводке министерства.