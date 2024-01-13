Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

Согласно сводке военного ведомства, за сутки противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.