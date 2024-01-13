Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вооруженные силы РФ за минувшие сутки нанесли поражение пяти бригадам ВСУ на донецком направлении, противник потерял около 320 солдат, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«На донецком направлении слаженными действиями подразделений “Южной” группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Георгиевск, Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Согласно сводке военного ведомства, за сутки противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.