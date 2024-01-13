Один человек погиб, двое в больнице в результате жуткого ДТП в Кобринском районе

Жуткая авария со смертельным исходом произошла утром в субботу, 13 января 2024 года в Кобринском районе. Около 8 часов утра грузовик-молоковоз, за рулем которого находился 42-летний водитель, столкнулся с ехавшим навстречу легковым автомобилем Volkswagen. ДТП произошло на 525 километре трассы М-10 Гомель-Кобрин, по уточненной информации причиной аварии стал выезд Volkswagen на полосу встречного движения.