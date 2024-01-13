Валютчик задержан при сделке под Витебском

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники БЭП УВД Витебского облисполкома и Городокского РОВД задержали в райцентре троих местных жителей при обмене валюты, сообщили БЕЛТА в МВД.



Установлено, что 49-летний мужчина обменял 63-летней пенсионерке $1 тыс. на белорусские рубли, а 28-летнему городокчанину — 120 евро.



У валютчика правоохранители изъяли 776 тыс. российских рублей, $55 тыс. а также белорусские рубли и фунты стерлингов.



Протоколы за нарушение установленного порядка проведения валютно-обменных операций составлены в отношении всех участников финансовых операций. Каждому из них грозят штрафы до 150 базовых величин с конфискацией денег.



«Приобретение и продажа валюты с рук влечет административную ответственность. Отвечать придется обеим сторонам — продавцу и покупателю», — напомнил начальник отдела УБЭП УВД облисполкома Максим Барановский.