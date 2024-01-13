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Скрывался 10 лет: в Алматы задержали мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие с 2013 года

Подозреваемый пытался выбраться из города по поддельным документам.
Скрывался 10 лет: в Алматы задержали мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие с 2013 года
Источник: POLICE_of_KZ

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. В аэропорту Алматы задержали мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжких преступлений, заявили в полиции.

Подозреваемого задержали, когда он пытался улететь из южной столицы Казахстана по поддельным документам, добавили правоохранители.

«Задержан гражданин Республики Казахстан С. Ш. Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Задержанного отправили в изолятор временного содержания города Алматы. Полиция не уточнила о том, в каких преступлениях его подозревают.

Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия, добавили правоохранители.