Скрывался 10 лет: в Алматы задержали мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие с 2013 года

АСТАНА, 13 янв — Sputnik. В аэропорту Алматы задержали мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжких преступлений, заявили в полиции.
Подозреваемого задержали, когда он пытался улететь из южной столицы Казахстана по поддельным документам, добавили правоохранители.
«Задержан гражданин Республики Казахстан С. Ш. Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.
Задержанного отправили в изолятор временного содержания города Алматы. Полиция не уточнила о том, в каких преступлениях его подозревают.
Полиция проводит следственно-оперативные мероприятия, добавили правоохранители.