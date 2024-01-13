Склад Wildberries на юге Петербурга не получал разрешение на ввод в эксплуатацию

Это означает, что здание работало незаконно. Врио начальника службы Госстройнадзора города Вячеслав Захаров указал, что заявка на ввод не поступала. Два года назад было выдано заключение о соответствии. По словам господина Захарова, с такими документами они не могли работать.



При этом в МЧС добавили, что проверки в отношении пострадавшего от огня склада никогда не проводились. Неисправную проводку в ведомстве назвали наиболее вероятной причиной пожара.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что огонь на складе возник утром 13 января. По информации Wildberries, в здании находились 1200 человек, их эвакуировали.



