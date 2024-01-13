Непредсказуемый Дубай. Известный узбекский блогер стал жертвой мошенников в Эмиратах. Однако позже ему вернули деньги и оплатили расходы на проживание в отеле

Интересный и поучительный случай произошел с блогером Лил Хурамовым, который выехал в Эмираты со всей семьей для проживания на длительный срок. Как он сообщал на днях, еще будучи в Ташкенте блогер оформил долгосрочную аренду квартиры в Дубае через программу Airbnb, переведя 14 тысяч долларов. Однако, по прибытии в Дубай, Хурамову не удалось заселиться в квартиру, а предполагаемый арендодатель его заблокировал.
«Я приехал в Дубай с 6 тысячами долларов. Сейчас у меня на руках остается 1600. И сейчас я, мама, сестра и племянник можем остаться на улице. Никогда не думал, что попаду в такую ситуацию, но я вынужден попросить моих подписчиков скинуть мне деньги», — поделился блогер в своем первом обращении.
По прошествии суток после обращения, блогер уведомил своих подписчиков о том, что платформа Airbnb вернула ему часть средств за аренду, а также компенсировала расходы на проживание в гостинице в связи с возникшими неудобствами.
«До 18 января Airbnb обещала вернуть полную сумму денег», — заявил блогер.
Стоит отметить, что подписчики блогера, а также неравнодушные люди не оставили его в беде. Всего за один день была собрана огромная сумма в размере почти 4 тысячи долларов.
«Я думал, что в мире много злых людей, но добрых оказалось больше. К нам даже выходили на связь узбекистанцы из Дубая, которые хотели приютить нас», — рассказал блогер.
После того, как проблема Хурамова решилась, он заявил о намерении отдать собранные деньги от добрых людей на пожертвование.
«Друзья, давайте отправим набранную сумму в виде пожертвования малообеспеченным семьям. Огромное спасибо вам за то, что не оставили нас в беде и так старательно пытались помочь», — сказал Хурамов.
Отметим, что этот случай с блогером стал прекрасным примером доброты и сострадания. Не стоит забывать, что мир полон добрых людей, готовых помочь в трудную минуту. Однако есть и другая сторона медали. Всегда нужно быть бдительным и внимательно изучать условия сделок, а также обращаться к официальным и надежным источникам информации. И при возникновении подозрительных ситуаций необходимо обращаться за консультацией к специалистам или правоохранительным органам. В общем, случай с Хурамовым многому учит.