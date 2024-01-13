В Гомеле при пожаре в девятиэтажке погиб квартиросъемщик

Пожар в девятиэтажке по ул. Минской областного центра произошел днем 12 января. Около 15.12 сообщение о ЧС поступило в службу спасения.



Работники МЧС на полу в горящей комнате обнаружили мужчину 1969 года рождения. Его вынесли из квартиры и передали медикам. После осмотра была констатирована смерть мужчины.



Огнем повреждены стены и имущество в комнате.



Установлено, что квартира принадлежит гражданину 1961 года рождения, погибший проживал здесь с его разрешения.



Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точные причины ЧС и гибели человека устанавливаются.