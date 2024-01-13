Пожар в девятиэтажке по ул. Минской областного центра произошел днем 12 января. Около 15.12 сообщение о ЧС поступило в службу спасения.
Работники МЧС на полу в горящей комнате обнаружили мужчину 1969 года рождения. Его вынесли из квартиры и передали медикам. После осмотра была констатирована смерть мужчины.
Огнем повреждены стены и имущество в комнате.
Установлено, что квартира принадлежит гражданину 1961 года рождения, погибший проживал здесь с его разрешения.
Предварительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Точные причины ЧС и гибели человека устанавливаются.
В Гомеле при пожаре в девятиэтажке погиб квартиросъемщик
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле при пожаре в девятиэтажке погиб квартиросъемщик, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Пожар в девятиэтажке по ул. Минской областного центра произошел днем 12 января. Около 15.12 сообщение о ЧС поступило в службу спасения.