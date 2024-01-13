Водитель внедорожника погиб в аварии с грузовиком в Петропавловске

Кадры с места аварии ДТП были опубликованы в паблике social_media_kz в Instagram. На опубликованных кадрах видно, что внедорожник столкнулся с грузовиком. Большегруз буквально смял Mitsubishi Pajerо.
В пресс-службе ДП СКО прокомментировали произошедшее. Там пояснили, что ДТП произошло 13 января, столкнулись Mitsubishi Pajerо и грузовик Sinotruk Howo.
57-летний водитель внедорожника был госпитализирован в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался.
А 27-летний водитель грузовой машины был направлен на медицинское освидетельствование.
«В настоящее время полицейскими ведется сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения», — добавили в ДП.
Напомним, накануне водитель и пассажир погибли в ДТП в Павлодарской области — инцидент произошел 12 января. Водитель Mitsubishi на мосту при обгоне автобуса выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi.
А на днях в Мангистауской области в результате столкновения автомобилей на трассе погибли два человека. Еще пятеро пострадавших были госпитализированы в больницу.
Также трагедия произошла на трассе в ЗКО 9 января вечером — в аварии погибли пять человек. За несколько жней до этого в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области случилась авария, унесшая жизни троих человек. Еще восемь человек пострадали.