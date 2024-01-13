Лексус насмерть сбил женщину на тротуаре в Новосибирске

Об этом сообщает Госавтоинспекция города Новосибирска.
По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Лексус Rx-300 двигался по улице Хилокская, двигаясь со стороны улицы Петухова в направлении улицы Толмачевская. В районе дома 1Б на улице Хилокская он выехал на полосу встречного движения.
На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем Ниссан Жук, за рулем которого находилась женщина, также родившаяся в 1984 году и двигавшаяся в по встречной полосе в противоположном направлении.
В результате аварии автомобиль Лексус съехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 52-летняя женщина, которую доставили в медицинское учреждение. Вскоре она скончалась там от полученных травм.
Расследование данного случая продолжается, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.
Напомним, ранее маршрутка № 25 с пассажирами столкнулась с грузовиком. Травмы получили два пассажира.
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