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Лексус насмерть сбил женщину на тротуаре в Новосибирске

Пешехода на тротуаре сбил Лексус в субботу днем, 13 января, в 16:35 на территории Ленинского района Новосибирска.
Источник: ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НОВОСИБИРСКА

Об этом сообщает Госавтоинспекция города Новосибирска.

По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем автомобиля Лексус Rx-300 двигался по улице Хилокская, двигаясь со стороны улицы Петухова в направлении улицы Толмачевская. В районе дома 1Б на улице Хилокская он выехал на полосу встречного движения.

На встречной полосе произошло столкновение с автомобилем Ниссан Жук, за рулем которого находилась женщина, также родившаяся в 1984 году и двигавшаяся в по встречной полосе в противоположном направлении.

В результате аварии автомобиль Лексус съехал на тротуар и сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 52-летняя женщина, которую доставили в медицинское учреждение. Вскоре она скончалась там от полученных травм.

Расследование данного случая продолжается, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, ранее маршрутка № 25 с пассажирами столкнулась с грузовиком. Травмы получили два пассажира.

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