На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

В свою очередь, глава Павловского района Роман Парахин отметил, что при падении объекта обошлось без разрушений и пострадавших, угрозы для жителей района также нет. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.