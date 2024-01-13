На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

«На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства», — говорится в заявлении со ссылкой на администрацию Павловского района.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают детали инцидента.
В свою очередь, глава Павловского района Роман Парахин отметил, что при падении объекта обошлось без разрушений и пострадавших, угрозы для жителей района также нет. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.
Судя по фото, полученным РИА Новости с места падения объекта, речь может идти о ракете.