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На Кубани неустановленное устройство упало на дорогу

КРАСНОДАР, 13 янв — РИА Новости. Неизвестное устройство упало на дорогу между станицами Павловская и Атаманская в Краснодарском крае, сообщил региональный оперативный штаб.
Полиция
Источник: РИА "Новости"

«На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства», — говорится в заявлении со ссылкой на администрацию Павловского района.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов и спецслужб устанавливают детали инцидента.

В свою очередь, глава Павловского района Роман Парахин отметил, что при падении объекта обошлось без разрушений и пострадавших, угрозы для жителей района также нет. В целях безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыто движение на участке дороги между станицами Ленинградская и Павловская.

Судя по фото, полученным РИА Новости с места падения объекта, речь может идти о ракете.