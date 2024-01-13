«В метрах от жилого дома»: Огромный карстовый провал образовался в Нижегородской области

Очередной огромный карстовый провал образовался в Нижегородской области — на этот раз в селе Дубское Перевозского района. Диаметр провала составил 12 метров. В работе пришлось задействовать спасателей.
— Провал произошел на территории земельного участка. Расстояние провала до ближайшего жилого дома — 18 метров, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. — Жизнедеятельность населения не нарушена. Ведётся мониторинг ситуации.
По данным администрации, всех местных жителей проинформировали о произошедшем. В результате происшествия никто не пострадал.
— Сегодня в селе Дубское в районе улицы Сельская со стороны реки Пьяны обнаружен провал грунта диаметром 12 метров, — рассказали в районной администрации. — В настоящее время место провала огорожено, а по всей окружности установлены предупреждающие аншлаги.
Стоит отметить, что в последние годы карстовые провалы в Нижегородской области появляются с завидной регулярностью. Самый крупный из них образовался в июле 2018 года возле села Нелетино Шатковского района, что тоже неподалеку от реки Пьяна. Его глубина составляла 50 метров, а это высота двадцатиэтажного дома!
— Причины возникновения этой воронки кроются в геологическом строении здешних почв, — объяснила заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Противокарстовая и береговая защита» Анна Смирнова. — Здесь действительно очень много карста — неподалеку от нынешнего провала мы нашли воронки пятидесятилетней давности. Многие из них в диаметре достигают сорока, а в глубину — двадцати метров. Если посмотреть с высоты, то все они выстраиваются в одну линию и тянутся на много километров.