«В метрах от жилого дома»: Огромный карстовый провал образовался в Нижегородской области

— Причины возникновения этой воронки кроются в геологическом строении здешних почв, — объяснила заместитель генерального директора по управлению проектами ООО «Противокарстовая и береговая защита» Анна Смирнова. — Здесь действительно очень много карста — неподалеку от нынешнего провала мы нашли воронки пятидесятилетней давности. Многие из них в диаметре достигают сорока, а в глубину — двадцати метров. Если посмотреть с высоты, то все они выстраиваются в одну линию и тянутся на много километров.