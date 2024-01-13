Wildberries: склад в Шушарах имел заключения о соответствии всем требованиям

Ранее врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что компания не обращалась в исполнительный орган за разрешением на ввод в эксплуатацию объекта, где произошел пожар. По его словам, ЗОС было выдано зданию в 2022 году, но дальнейшей сертификации не проводилось.