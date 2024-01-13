Wildberries: склад в Шушарах имел заключения о соответствии всем требованиям

Онлайн-ритейлер уточнил, что для получения ЗОС создается комиссия, в которую входят специалисты из Ростехнадзора, МЧС, Госстройнадзора, а также инспекторы по электросетям и пожарной безопасности.
Пресс-служба заверила, что в рамках комиссии сотрудники ведомств подтвердили соответствие склада проектной документации и проверили работу систем оповещения и пожаротушения. После проведения необходимых проверок комиссия подписала акт, после чего Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада всем требованиям, сообщили в компании.
Ранее врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров заявил, что компания не обращалась в исполнительный орган за разрешением на ввод в эксплуатацию объекта, где произошел пожар. По его словам, ЗОС было выдано зданию в 2022 году, но дальнейшей сертификации не проводилось.
Возгорание на складе Wildberries в Пушкинском районе началось сегодня утром, 13 января. Его локализовали на площади 70 тыс. кв. м. В оперативных службах назвали возможной причиной неисправную проводку. По информации Wildberries, никто не пострадал. Страховщики предварительно оценили ущерб от ЧП в 10 млрд руб.
В Wildberries сообщили, что ритейлер повторит заказы покупателей на товары, сгоревшие на складе, в случае их наличия на маркетплейсе, а в случае отсутствия аналогов поврежденных товаров покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары, добавила пресс-служба.
Эрдни Кагалтынов