В пожарном порядке. Как ЧП на складе в Шушарах скажется на бизнесе Wildberries

Сгоревший в Пушкинском районе Петербурга склад Wildberries был в компании одним из крупнейших на Северо-Западе, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе интернет-магазина. По данным Госстройнадзора, его площадь составляла 105,8 тысяч квадратных метров.
— Склад имел огромное значение. С учетом того, что Питер — пятимиллионный город и здесь всего два склада, чтобы вы понимали. В Уткиной Заводи склад меньше, чем в Шушарах. Кроме того, что он принимал товары от поставщиков и распределял их на маркетплейсы, он служил еще и транзитным для отправки товаров в Москву, — рассказал «Фонтанке» владелец одного из пунктов выдачи заказов интернет-ритейлера.
По словам представителя компании Александра Коровко, склад был стандартизирован, отвечал современным требованиям логистики и обладал высокой грузовой способностью.
— Сколько товаров в минуту? Миллионы, — поделился Александр Коровко.
На момент, когда началось возгорание, на складе находились, по данным Александра, 1200 сотрудников.
— С момента, как поступил сигнал о пожарной опасности, они были эвакуированы, мы предоставили автобусы для эвакуации. По нашим данным, пострадавших нет, и, насколько я знаю, в МЧС также никто не обращался, — говорит он.
На складе работали штатные сотрудники, а также «люди, которые могут работать на свое усмотрение», объясняет Александр.
— Они могут зайти через приложение, зарегистрироваться, и проработать в день там, положим, несколько часов. То есть это люди, которые работают тогда, когда им удобно, — говорит представитель Wildberries.
Как писал ранее ТАСС, ссылаясь на данные оперативных служб, пожарная сигнализация на складе в Шушарах была отключена из-за неоднократного ложного срабатывания. Однако, по словам Александра, это «еще нужно проверять».
— У нас все склады по всей стране, у нас их десятки, стандартные. То есть у них у всех высокие требования к безопасности. Поэтому информацию, о которой вы говорите, ее еще надо проверять. После того, как будут известны результаты расследований со стороны МЧС и других ведомств, мы об этом сообщим, — поделился он.
Делиться с «Фонтанкой» информацией о компании, которая застраховала склад в Шушарах, и суммой страхового возмещения Александр не стал.
— Эту информацию также я сейчас не хочу комментировать. Мы, в любом случае, компенсируем и продавцам, и покупателям стоимость их заказов, их товаров за счет средств компании, — уверил он.
По предварительным данным, страховщики оценили размер ущерба, причиненного складу в Шушарах огнем, в 10−11 миллиардов рублей. Назвать точную цифру в компании пока затрудняются: для того, чтобы подсчитать потери, потребуется время.
— Масштаб ущерба надо понимать по нескольким параметрам. Есть инвестиции, которые мы затратили на создание этого склада, есть товары продавцов, есть оборудование, есть имущество людей, которые пришли утром на работу и так далее.
Это многокомпонентный этап работы, поэтому надо чуть-чуть подождать, — отметил Александр.
Назвать размер вложений, потраченных на строительство склада в Шушарах, в компании затруднились.
По словам представителя Wildberries, пожар не остановит работу компании.
— Это не единственный склад в России. Мы перенаправим логистические цепочки на другие склады, они работают в штатном режиме и в состоянии освоить мощности и тот товаропоток, который сейчас существует, — сообщил Александр.
Возместят потери поставщикам и клиентам
Материальный ущерб поставщикам и покупателям компания намерена возместить в кратчайшие сроки.
— Средства за неполученный товар будут возмещаться с нашей стороны практически моментально. Все остальное зависит от уже банка, в котором обслуживается клиент, — говорит представитель интернет-магазина.
Товары, которые находились на складе в Шушарах, скрыли с витрины маркетплейса. Владельцев ПВЗ уже известили, что деньги за утраченный в огне товар им возвратят.
— Минут 10 назад мне в личном кабинете пришло уведомление, что все деньги за товар нам вернут. Штрафа за неотправку товара клиенту тоже не будет. Сроки пока не оговариваются, — поделилась с «Фонтанкой» собственница пункта выдачи заказов, у которой на складе в Шушарах пропало товара на сумму порядка 500 тысяч рублей.
Как пообещали в компании, сотрудников сгоревшего в Шушарах склада без работы не оставят. «Они смогут продолжить сотрудничество с компанией, договоры с ними не будут расторгнуты», отметили в Wildberries.
Склад принимала комиссия
Как ранее писала «Фонтанка», за разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор представители онлайн-ритейлера не обращались. Однако, по словам Александра, Заключение о соответствии склада в Шушарах онлайн-ритейлер получил.
— Это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности. Для его получения создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности, — рассказал он.
В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения, подчеркнул он.
— После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах градостроительным нормам, — отметил представитель компании.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Комментировать причины возгорания в компании пока не готовы.
— Мы также ждем и заинтересованы в оперативном получении такой информации от МЧС и от их экспертов, — отметил Александр Коровко.
Однако, по версии владельцев ПВЗ, нельзя исключать и человеческий фактор.
— Мое личное мнение, там холодно, потому что товар, который жидкий, он приходит весь замороженный. И видимо это все-таки бытовые какие-то обогреватели сотрудники использовали, но это лично мое мнение, — рассказал «Фонтанке» владелец одного из ПВЗ.
Возместит ли страховая причиненный ущерб?
По мнению эксперта в области страхования, получит ли Wildberries страховое возмещение убытков, зависит от того, каким образом заключался договор страхования.
— Есть два подхода. Первый подход, когда перед заключением договора страхования страховая компания все проверяет, требует все документы. Тогда при наступлении страхового случая выплата происходит без всяких вопросов. А есть другой способ: при заключении договора выплачивается премия, а при наступлении страхового случая для получения выплаты страхователь, то есть клиент страховой компании, должен доказать, что у него все правильно, что все документы в порядке, — поделился мнением специалист.
Что известно об имуществе и доходах Wildberries
По данным СПАРК, на праве собственности Wildberries владеет двумя земельными участками: площадью 224 тыс кв. м в деревне Коледино возле города Подольск Московской области, и площадью 696 в поселке Случайный возле Электростали Московской области. Там же в Случайном компания владеет зданием площадью 108 тыс кв м.
Еще два объекта недвижимости компания арендует: здание площадью 4 тысячи кв.м в Тамбове на улице Волжская, и помещение площадью 117 кв м в городе Северодвинск Архангельской области.
Как следует из бухгалтерской отчетности за 2022 год, опубликованной в СПАРК, размер внеоборотных активов Wildberries составляет 40,4 миллиона рублей, запасы оцениваются суммой в 87,8 миллиона рублей, еще 64,2 миллионов указано в разделе дебиторской задолженности.
По данным отчета о финансовых результатах, за минувший год компания выручила 317 миллионов рублей и показала 10 миллионов чистой прибыли.
Склад Wildberries в Шушарах загорелся утром 13 января, сигнал МЧС получили в 07:42. По сообщениям очевидцев, пожар начался изнутри здания, там, где размещалась бытовая химия. К 9 часам утра площадь возгорания выросла до 50 тысяч квадратных метров. В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура Пушкинского района Петербурга. К обеду огонь удалось локализовать на площади в 70 тысяч квадратных метров. В МЧС показали, как тушат мощный пожар на складе Wildberries в Шушарах. Ему присвоили максимальный номер сложности.
Наталья Вязовкина, Ирина Корбат «Фонтанка.ру».