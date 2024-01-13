В пожарном порядке. Как ЧП на складе в Шушарах скажется на бизнесе Wildberries

— У нас все склады по всей стране, у нас их десятки, стандартные. То есть у них у всех высокие требования к безопасности. Поэтому информацию, о которой вы говорите, ее еще надо проверять. После того, как будут известны результаты расследований со стороны МЧС и других ведомств, мы об этом сообщим, — поделился он.