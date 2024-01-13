Число оставшихся в −28°C без тепла многоэтажек в Липецке выросло до 300

«Временно пришлось увеличить периметр отключений. Без отопления и горячей воды сейчас осталось 282 дома. Управляющие компании, чтобы не допустить размораживания системы, приступили к сливу теплоносителей внутридомовых сетей», — написала мэр города Евгения Уваркина в Telegram-канале. По ее словам, ремонт теплосетей закончат к 20:00 (совпадает с московским). Изначально тепло обещали дать в дома в 14:00.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в Telegram-канале, что в Липецке ввели режим повышенной готовности. Он также сообщил, что из-за аварии в городе было созвано заседание оперативного штаба. 35 управляющих компаний, ответственных за отопление домов, вывели аварийные бригады.
Анастасия Ларина