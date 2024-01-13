Число оставшихся в −28°C без тепла многоэтажек в Липецке выросло до 300

К вечеру из-за аварии на сетях теплоснабжения в Липецке без отопления остаются 282 многоквартирных дома. Сегодня утром, сразу после аварии, сообщалось лишь о 27 домах, оставшихся без тепла. Сейчас в Липецке температура воздуха опустилась до −28°C, в обед в городе было −24°C.