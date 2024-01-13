США и Великобритания возобновили удары по Йемену

Телеканал Al Mayadeen подтвердил возобновление атак, сообщив о взрывах на юге того же города. Это уже вторые за сутки удары по военным базам на территории страны.
По словам главы оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Дугласа Симса, в ответ движение выпустило как минимум одну ракету. В свою очередь компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, выяснила, что хуситы по ошибке пытались поразить танкер с российской нефтью, но ракета упала недалеко от судна.
В свою очередь хуситы объявили, что считают корабли США и Великобритании в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе незаконным, и пообещали продолжить атаки. По из версии, единственной целью ударов являются суда, связанные с Израилем, однако по обстрел попало большое количество судов перевозчиков.