США и Великобритания возобновили удары по Йемену

По словам главы оперативного управления Комитета начальников штабов генерал-лейтенанта Дугласа Симса, в ответ движение выпустило как минимум одну ракету. В свою очередь компания Ambrey, специализирующаяся на вопросах морской безопасности, выяснила, что хуситы по ошибке пытались поразить танкер с российской нефтью, но ракета упала недалеко от судна.