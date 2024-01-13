Стали известны три версии пожара на складе Wildberries

О том, что в числе возможных версий пожара рассматривается поджог, ранее уже сообщал источник РБК. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что те рассматривают также версию о неисправности проводки. «По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — сообщил собеседник агентства. Источник РБК, близкий к МЧС, также говорил, что пожарная сигнализация на складе не сработала. «Ее могли отключить, так как накануне было несколько ложных срабатываний», — отметил собеседник.