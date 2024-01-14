Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара на складе Wildberries

В Госстройнадзоре заявили, что склад работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. «Не было заявки на ввод в эксплуатацию. У них заключение о соответствии было выдано в 2022 году, а дальше застройщик сам [подает заявку]. Вообще с такими бумагами они не должны были работать без разрешения», — говорил врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров.