Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ

«Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российских десантников из состава группировки войск “Днепр” постоянно несут боевое дежурство по прикрытию частей и подразделений соединения от средств воздушного нападения и разведки противника», — сообщили в Минобороны.
Уточняется, что как только дежурные средства засекают беспилотники ВСУ у российских позиций, то задействуется система РЭБ и ПВО.
«Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа “Баба Яга”. Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона», — сообщили в оборонном ведомстве.