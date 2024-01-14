Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ

«Таким образом, были сбиты средствами ПВО (за сутки) два ударных беспилотника ВСУ, в том числе квадрокоптер со сбросами и октакоптер типа “Баба Яга”. Средствами РЭБ подавлено три FPV-дрона», — сообщили в оборонном ведомстве.