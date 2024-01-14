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Семья погибла на трассе в Актюбинской области

13 января, на 205 км автодороги Актобе-Астрахань столкнулись четыре машины, передает El.kz со ссылкой на «Диапазон».

В результате этого дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Mitsubishi» и два пассажира скончались на месте происшествия.

«Это были члены одной семьи — отец, сын и мать», — сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.