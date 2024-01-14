Танки в зоне СВО получили комплексы подавления FPV-дронов «Сания»

«Сания» — автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов. По данным разработчика, обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных FPV-дронов или целого роя на расстоянии до полутора километра, их подавление происходит на расстоянии до километра. Комплекс обеспечивает подавление БПЛА и при движении танка.