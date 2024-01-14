В приморском поселке загорелась церковь

«В 12.02 (05.02 мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании здания церкви в поселке Кавалерово… На момент прибытия пожарных частично горела крыша церкви. В результате пожара крыша повреждена огнём на площади около 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.