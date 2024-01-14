Казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в Узбекистане

По информации издания, преступление, в совершении которого подозревают гражданина Казахстана, произошел в 2012 году в Енбекшиказахском районе.
«По предварительным данным, задержанный гражданин совершил убийство, а также осуществил грабеж. Эта трагедия стала предметом длительного расследования и сотрудничество между правоохранительными органами двух государств, наконец, привело к успешному результату», — говорится в публикации.
Казахстанца задержали в Учкурганском районе Наманганской области. Отмечается, что разыскиваемый скрывался от сотрудников правопорядка 12 лет. Подробности задержания и последующих действий правоохранительных органов уточняются. Как пишет издание, задержанный будет передан компетентным органам для дальнейшего рассмотрения дела и вынесения судебного решения.
Напомним, ранее в Алматы задержали мужчину, которого в течение 15 лет разыскивало МВД Узбекистана. Также стражи порядка Талдыкоргана задержали гражданина Узбекистана, которого разыскивают по подозрению в крупном мошенничестве.