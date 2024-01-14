Казахстанца, подозреваемого в двойном убийстве, задержали в Узбекистане

В Узбекистане был задержан казахстанец, которого 12 лет разыскивали по подозрению в совершении двойного убийства и ограбления в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Upl.uz.