В Пермском крае простились с погибшим на СВО 34-летним многодетным отцом

В селе Большая Соснова простились с погибшим на СВО 34-летним Дмитрием Силуковым. Об этом сообщается в группе Вконтакте администрации муниципального округа. Земляки Дмитрия рассказали, что в октябре 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и он отправился на фронт.
Дмитрий родился 12 сентября 1989 года, жил в селе Полозово Большесосновского района. В 2008 году окончил школу, активно занимался спортом, затем поступил в Пермский строительный техникум, служил в армии.
Когда Дмитрий отправился на СВО, дома его ждали мама, жена и трое детей — две дочки и сын.