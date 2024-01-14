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В Пермском крае простились с погибшим на СВО 34-летним многодетным отцом

Дмитрий Силуков подписал контракт в октябре прошлого года.
Источник: соцсети

В селе Большая Соснова простились с погибшим на СВО 34-летним Дмитрием Силуковым. Об этом сообщается в группе Вконтакте администрации муниципального округа. Земляки Дмитрия рассказали, что в октябре 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и он отправился на фронт.

Дмитрий родился 12 сентября 1989 года, жил в селе Полозово Большесосновского района. В 2008 году окончил школу, активно занимался спортом, затем поступил в Пермский строительный техникум, служил в армии.

Когда Дмитрий отправился на СВО, дома его ждали мама, жена и трое детей — две дочки и сын.