В Пермском крае простились с погибшим на СВО 34-летним многодетным отцом

В селе Большая Соснова простились с погибшим на СВО 34-летним Дмитрием Силуковым. Об этом сообщается в группе Вконтакте администрации муниципального округа. Земляки Дмитрия рассказали, что в октябре 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и он отправился на фронт.