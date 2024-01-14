Автобус с иностранцами сломался на трассе в Акмолинской области

Как рассказали в МВД, спас иностранцев экипаж роты патрульной полиции «Бакай» в составе старших лейтенантов Азамата Тулегенова и Нурсултана Сагандыкова. Стражи порядка сообщили о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы. После этого они осмотрели автобус и установили причину поломки. Полицейские вместе с водителем устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в Акколе, где иностранцы будут находиться до открытия дороги и возобновления движения.