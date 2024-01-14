Автобус с иностранцами сломался на трассе в Акмолинской области

Сообщается, что в ночь на 14 января на трассе Астана — Петропавловск сломался рейсовый автобус, следовавший из российского города Сургут. У транспорта лопнула воздушная трубка.
«На закрытой для движения трассе остались водитель и 65 пассажиров, в том числе 10-летний ребенок и 14 женщин — граждане Таджикистана», — говорится в сообщении.
Как рассказали в МВД, спас иностранцев экипаж роты патрульной полиции «Бакай» в составе старших лейтенантов Азамата Тулегенова и Нурсултана Сагандыкова. Стражи порядка сообщили о происшествии в подразделения ЧС и местные исполнительные органы. После этого они осмотрели автобус и установили причину поломки. Полицейские вместе с водителем устранили неполадки и сопроводили автобус до ближайшего пункта обогрева в Акколе, где иностранцы будут находиться до открытия дороги и возобновления движения.
Напомним, синоптики предупреждали, что ночью на востоке Акмолинской области ожидаются сильный снег, метель, а также ветер со скоростью 15−20 м/с и порывами до 23−28 м/с.