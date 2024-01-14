22 человека спасли на пожарах в Иркутской области за сутки

14 пожаров произошло на территории Иркутской области за прошедшие сутки 13 января. Горели жилые дома, хозпостройки, сено, мусор, гараж, бытовка, два автомобиля, баня и неэксплуатируемое строение. Спасено 22 человека и эвакуировано 28. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ночь на 14 января чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров в регионе не зарегистрировали, потушено пять возгораний. Погибших и пострадавших нет.

Между тем в регионе продолжается патрулирование водоемов и берегов для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом автомобилей под лёд. Напомним, что выезд вне ледовых переправ запрещён. В Иркутской области продолжают действовать 32 зимника. На Байкале переправы нет, продолжаются процессы ледообразования.