В Казахстане произошло землетрясение

«Сетью сейсмических станций ТОО “СОМЭ” МЧС РК 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана», — говорится в сообщении.