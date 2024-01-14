В Казахстане произошло землетрясение

АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. В Казахстане в 230 километрах от Алма-Аты в ночь на 14 января произошло землетрясение магнитудой 4,6, жители города Текели ощутили толчки силой три балла, сообщает сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) казахстанского МЧС.
«Сетью сейсмических станций ТОО “СОМЭ” МЧС РК 13 января 2024 года в 22 часа 8 минут 22 секунды алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 230 километрах на северо-восток от Алма-Аты на территории Казахстана», — говорится в сообщении.
Указывается, что землетрясение магнитудой 4,6 произошло на глубине 15 километров, жители города Текели в Жетысуской области Казахстана (юго-восток республики) ощутили толчки силой три балла.