Что известно о ДТП с автобусом на Урале, в котором погиб пассажир?

В салоне находились рабочие, а за рулём — житель Башкирии 1966 года рождения. Он забрал людей в Ачите и вёз на объект в Нижние Серги. Сейчас устанавливается точная причина случившегося. Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель.