Что известно о ДТП с автобусом на Урале, в котором погиб пассажир?

В Свердловской области вечером 13 января погиб пассажир автобуса. Авария произошла в результате столкновения с грузовой машиной. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Не уступил дорогу
Трагедия произошла на трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от Бисерти на территории Нижнесергинского района. В салоне «ПАЗ» находились восемь человек. По предварительным данным, транспорт, ехавший из Ачита в Нижние Серги, при развороте не уступил дорогу грузовику марки Volvo.
Удар пришёлся на левый бок. В результате аварии один человек погиб. Это мужчина 1961 года рождения. Ещё семеро были госпитализированы. Их приняли медики Ревды, Бисерти и Красноуфимска. Водители автобуса и грузовика отказались от госпитализации.
Причина ДТП — гололёд?
По данным ГИБДД, автобус, принадлежащий некому ООО «Жасмин», ехал по правой полосе и при развороте врезался в попутную фуру, следовавшую по левой полосе. На предоставленных Следственным комитетом кадрах видно, что он сильно помят.
В салоне находились рабочие, а за рулём — житель Башкирии 1966 года рождения. Он забрал людей в Ачите и вёз на объект в Нижние Серги. Сейчас устанавливается точная причина случившегося. Следственный комитет проводит проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель.
Прокуратура со своей стороны держит ход проверки на контроле. А по её окончании оценит законность проведённых действий и принятого решения.
Тем временем один из проезжавших мимо места аварии очевидцев отметился с комментарием в социальных сетях. По его словам, на этом участке он ощутил гололедицу.
«Проезжал мимо этой аварии, дорога скользкая, машину боком ставим при любом повороте, затяжной поворот чувствуется как на грани едешь», — высказался уралец.