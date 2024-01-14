При обстреле ВСУ Горловки повреждение здание районной администрации

«Ночным обстрелом украинских террористов повреждено задание администрации Никитовского района города Горловка», — написал Приходько.
В субботу Приходько сообщал, что часть старого квартала Горловки была обесточена в результате обстрела со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.