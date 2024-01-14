В Серове простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем. Мужчина служил командиром оружейного расчета гаубичного артиллерийского дивизиона. До СВО он работал водителем в частных организациях родного города. Об утрате сообщила администрация Серовского городского округа.
— 8 сентября 2023 года Евгений Александрович добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ и в рамках СВО был отправлен в зону проведения боевых действий, — сообщает администрация.
Гудовщиков Евгений погиб 10 ноября 2023 года в ходе боев за освобождение города Кременная ЛНР. Его посмертно наградили Орденом Мужества за отвагу.
Прощание с Евгением пройдет 15 января в 12:00 в доме № 15а на улице Карбышева в Серове.