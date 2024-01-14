В Серове простятся с погибшим в ходе СВО добровольцем. Мужчина служил командиром оружейного расчета гаубичного артиллерийского дивизиона. До СВО он работал водителем в частных организациях родного города. Об утрате сообщила администрация Серовского городского округа.